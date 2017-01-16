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Мэр Обнинска отправится гулять по дворам!

16 января 2017
ЖКХ


Мэр Обнинска отправится гулять по дворам!

Очередной обильный снегопад и последовавшая за ними оттепель превратила многие обнинские дворы в достаточно убогое зрелище.

Нависшие сосульки на карнизах и снежная «каша» снова «уложили» коммунальщиков на лопатки.

Недоволен их работой остался и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Растаяло все, что могло растаять. Неприятная ситуация сложилась в обнинских дворах, - резюмировал он.

Объяснения по поводу автотранспорта, мешающего уборке снега во дворах, градоначальника не устроили, а потому он отправил в рейд не только своего зама по «коммуналке» Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА и начальника отдела благоустройства Андрея БЕЛИКОВА, но и решил присоединиться к ним сам.

- Пойдем во дворы и посмотрим порядок их уборки, потому что нарекания от жителей справедливые. Одевайтесь по-рабочему, - предупредил мэр Стрельцова.

Значит ли это, что Дмитрию Сергеевичу придется активно махать лопатой там, где со снегом не справились коммунальные службы, расскажет газета «Неделя Обнинска» в ближайшем номере.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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