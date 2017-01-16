В администрации выявили пять УК, нарушавших вывоз мусора

В обнинской МУК поняли, что с жителями лучше договариваться, а не судиться

Чиновники отрапортовали, что первая неделя нового года прошла в коммунальной отрасли без сучке, без задоринки.

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее