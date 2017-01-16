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16 января 2017
ЖКХ
В администрации выявили пять УК, нарушавших вывоз мусора
Так, по его словам, сбои в работе коммунальщиков в ряде случаев были связаны с припаркованным автотранспортом, который мешал подходу мусоровозов. В результате проверки, нарушения в вывозе ТБО были зафиксированы у таких управляющих компаний, как «МКД», «Комфорт», «Уют», «Обнинск» и МП «УЖКХ».
- Просто было такое количество мусора, что его было невозможно вывезти за один раз и приходилось его забирать дополнительно. Но эта была сезонная прогнозируемая вещь, связанная с праздниками и думаю, что сейчас все войдет в нормальный режим, - пояснил Дмитрий Сергеевич.
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