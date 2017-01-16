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Обнинские спасатели к крещению готовы

16 января 2017
МЧС


Обнинские спасатели к крещению готовы

Начавшаяся оттепель заставила ощутимо «похудеть» лед на местных водоемах.

За неделю его толщина уменьшилась на 6-7 сантиметров.

Как рассказал начальник Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО, на Протве она составляет 29, а на Белкинских и Комсомольских прудах 28-29 сантиметров.

Однако никакая оттепель не отменит Крещение. Обнинцы будут купаться в стихийной проруби на Протве, которой уже вовсю пользуются местные моржи. Спасатели уже обследовали место и проверили целостность лестницы.

Непосредственно во время праздника дежурить у проруби будут два спасателя, которые проконтролируют процесс погружения в воду каждого человека.

Как рассказал Краско, ежегодно окунуться на Крещение приходит около двухсот человек. В прошлом году искупаться в крещенской воде решились и пятеро детей от 5 до 14 лет.

Согреться после купания поможет горячий чай для всех желающих.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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