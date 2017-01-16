После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее

К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже привыкли.Но прошедший в выходные не очень-то и сильный снегопад буквально парализовал Обнинск, превратив его улицы в совершенно непроходимые препятствия.- Невозможно гулять! – ругает коммунальщиков Обнинска молодая мама Ирина. – Коляску не протолкнешь, колеса вязнут, пока дойдешь хотя бы до магазина, семь потов сойдет!Тяжело приходится не только молодым родителям, но и пожилым пешеходам, и автомобилистам Обнинска. Впрочем, последним жаловаться не приходится – проезжие части дорог Обнинска чистят с пристрастием. Чего не скажешь о тротуарах и дворовых проездах. Не иначе как Обнинск готовится к войне, ведь снежная каша совершенно непроходима не только для горожан, но и для сил потенциального противника.