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16 января 2017
Дороги
Обнинск готовится к войне?
Но прошедший в выходные не очень-то и сильный снегопад буквально парализовал Обнинск, превратив его улицы в совершенно непроходимые препятствия.
- Невозможно гулять! – ругает коммунальщиков Обнинска молодая мама Ирина. – Коляску не протолкнешь, колеса вязнут, пока дойдешь хотя бы до магазина, семь потов сойдет!
Тяжело приходится не только молодым родителям, но и пожилым пешеходам, и автомобилистам Обнинска. Впрочем, последним жаловаться не приходится – проезжие части дорог Обнинска чистят с пристрастием. Чего не скажешь о тротуарах и дворовых проездах. Не иначе как Обнинск готовится к войне, ведь снежная каша совершенно непроходима не только для горожан, но и для сил потенциального противника.
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