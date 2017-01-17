Обнинцы часами ждут маршртуку под номером четыре

На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане возмущенные работой общественного транспорта.Особое недовольство жителей вызывал интервал движения, газелей, которые курсируют по четвертому маршруту города.-Они сейчас вообще не ходят. Я сегодня ждала маршрутку почти сорок минут рядом с «Экобазаром». Нас стояло, наверное, человек 5-6. Люди уже не выдержали и пошли, напротив, на остановку, потому что за это время прошло четыре маршрутки под номером двадцать один, - три под номером двадцать три, а четверки не одной не было, - рассказывает жительница Обнинска Марина ЗОРИНА.Такая ситуация, по словам звонившей, происходит уже не в первый раз, осенью она уже обращалась к журналистам за помощью в этом вопросе, и тогда сотрудники администрации оперативно отреагировали на происходящее, проконтролировав соблюдение интервала движения перевозчиком, который, разумеется, тут же исправился. Правда, хватило его не на долго.-Я в прошлый раз спрашивала у водителя, в чем дело, он мне ответил, что здесь народа все-равно нет никого. Ну, если им не нравится, пусть откажутся от маршрута. Проведут тендер и отдадут другому перевозчику, - уверена Марина Валентиновна.К тому же женщина уверена, что при таком качестве обслуживания желающих воспользоваться маршрутом под номером четыре с каждым днем будет все меньше и меньше.- Вот я разговаривала с людьми, они рассказывают, что по утрам вообще по пятьдесят минут ждут эту маршрутку,- рассказывает Зорина.Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, женщина решила обратиться по телефону «горячей линии» в администрации по номеру 39-6-21-20, однако и там она не смогла дождаться ответа на протяжении двадцати минут.Мы обращаемся к чиновникам с просьбой считать эту публикацию официальной жалобой на качество осуществления пассажироперевозок и еще раз проверить работу тех, кто обслуживает этот городской маршрут.