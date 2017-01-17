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17 января 2017
Силовики
Обнинские полицейские будут пристально следить за пешеходными переходами
За прошедший год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более пятнадцати тысяч нарушителей правил дорожного движения. Это на пятьсот человек больше, чем в 2015-м году.
За езду в состоянии алкогольного опьянения в минувшем году наказали 360 водителей, годом ранее эта цифра приближалась к пятистам.
Чаще стали наказывать полицейские не только автомобилистов, но и пешеходов, которые игнорируют правила дорожного движения. Так за прошлый год оштрафовано было 1512 человек.
Правда по оценке Госавтоинспекции культура взаимоотношения тех, кто едет и тех, кто идет, осталась на низком уровне. В 2016-м году так же было оштрафовано порядка двух тысяч водителей, которые не пропустили людей на пешеходном переходе.
Без сомнения этим лихачам еще не раз придется раскошелиться, хотя в последнее время многие автомобилисты предпочитают уступать дорогу пешеходам, даже там, где по правилам делать этого они не должны.
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