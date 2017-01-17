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Руководство следственного отдела довольно работой подчиненных

17 января 2017
Силовики


Руководство следственного отдела довольно работой подчиненных

Сегодня в следственном отделе по городу Обнинску состоялся брифинг руководителей данной структуры с журналистами наукограда.

Речь шла о расследовании громких дел, связанных с убийствами, изнасилованиями, экстремизмом и коррупцией.

Первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Калужской области Вадим КОРОБОВ проинформировал, что в прошлом году его подчиненные получили 604 сообщения о преступлениях. При этом ими было расследовано 9 преступлений коррупционной направленности, по которым было возбуждено 5 уголовных дел.

Вадим Владимирович напомнил об успешном завершении расследования по хищению денежных средств экс-директором обнинского Центра «Милосердие» Надежды РОЖКОВОЙ, о расследовании по делу о взятке одного из городских врачей, а также о невыплате заработной платы своим работникам предприятием «Элитстрой».

Как стало известно журналистам на этой встрече, 2016 год оказался для следственного комитета области очень продуктивным. За этот период удалось раскрыть большое количество преступлений.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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