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17 января 2017
МЧС
Жители Обнинска переполошились из-за запаха газа
Едва стало известно, что на этой неделе специальная комиссия в составе полиции, сотрудников МЧС и коммунальщиков будет проверять состояние газового оборудования в квартирах неблагополучных жильцов, как обнинцы сами стали звонить в службу 112 с просьбами провести такой рейд у них в доме.
Так сегодня подобное обращение поступило от жителей улицы Долгининской, 16. Они уверяли диспетчеров, что у них в подъездах пахнет газом и может произойти взрыв.
Однако приехавшие на место специалисты ничего опасного в доме не обнаружили. Выяснилось, что неприятные запахи доносятся из расположенной неподалеку стройки, где ведутся газосварочные работы.
Но спасатели не стали укорять жильцов за излишнее беспокойство. В подобных ситуациях лучше перестраховаться, чем проявить равнодушие.
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