Сбитый на трассе пешеход отделался ушибами

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее

Сегодня обнинские спасатели оказывали помощь пешеходу, сбитому на Варшавском шоссе, в районе наукограда.Мужчина невнимательно переходил оживленную трассу и был задет иномаркой. Он упал и поначалу свидетели происшествия решили, что пострадавший получил серьезные травмы. Они тут же позвонили в службу 112.Но ввиду того, что недалеко от места происшествия расположен пост МЧС, спасатели успели приехать туда раньше врачей скорой помощи. К счастью, мужчина пострадал не сильно. С ушибами рук его увезли в больницу.