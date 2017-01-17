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Сбитый на трассе пешеход отделался ушибами

17 января 2017
Происшествия


Сбитый на трассе пешеход отделался ушибами

Сегодня обнинские спасатели оказывали помощь пешеходу, сбитому на Варшавском шоссе, в районе наукограда.

Мужчина невнимательно переходил оживленную трассу и был задет иномаркой. Он упал и поначалу свидетели происшествия решили, что пострадавший получил серьезные травмы. Они тут же позвонили в службу 112.

Но ввиду того, что недалеко от места происшествия расположен пост МЧС, спасатели успели приехать туда раньше врачей скорой помощи. К счастью, мужчина пострадал не сильно. С ушибами рук его увезли в больницу.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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