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Глава администрации Боровского района Илья Веселов предложил полицейским деньги на контрольную закупку

17 января 2017
Силовики


Глава администрации Боровского района Илья Веселов предложил полицейским деньги на контрольную закупку

В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники ОМВД в минувшие выходные выявили факт продажи "незамерзайки" с признаками контрафакта.

Патрулирование автодороги М-3 принесло в этот день «улов» в шестнадцать пятилитровых бутылок. Результат незначительный, учитывая повсеместность таких предложений на территории Боровского района. Об этом на совещании заявил и Илья ВЕСЕЛОВ, попросив полицейских активизировать работу в данном направлении и убрать с обочин трасс нелегальных торговцев. Он даже предложил представителю Боровского ОМВД финансовую помощь.

- Мы можем выделить вам деньги на контрольную закупку, если нужно.- заявил Илья Борисович.

Однако от такой скромной матподдержки полицейский отказался, заметив, что точки, на которые указал чиновник, сотрудники боровского ОМВД отлично знают, но ничего поделать не могут. Они, конечно, привлекают таких торгашей, но кроме незаконного предпринимательства, за которое штраф невелик, больше ничего предъявить не могут. Удача, правда сомнительная, улыбается тогда, когда экспертиза изъятой жидкости (это обязательная процедура) показывает содержание в стеклоочистителе наличее опасных примесей, которые могут оказать на здоровье водителя негативное воздействие, вплоть до потери сознания. Но таких случаев немного, а потому «незаконное предпринимательство» остается основной и малоэффективной «страшилкой» для желающих нажиться незаконно.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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