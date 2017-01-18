Калужское управление ФСБ возглавил новый руководитель

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее

Как сообщает пресс-служба УФСБ, на днях вступил в силу подписанный Президентом России указ о назначении полковника Александра КАШИРСКОГО начальником Управления ФСБ России по Калужской области.Александру Николаевичу 47 лет, он выпускник Хабаровского высшего военного строительного училища и Академии ФСБ России и проходил службу на разных ответственных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах.На предыдущем месте работы он являлся заместителем начальника Управления ФСБ России по Белгородской области, где под его непосредственным руководством успешно реализован ряд мероприятий антитеррористической направленности, а также по линии противодействия коррупции.Александр Каширский женат, имеет взрослого сына, который проходит службу в пограничных органах ФСБ России.