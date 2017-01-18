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Калужское управление ФСБ возглавил новый руководитель

18 января 2017
Силовики


Калужское управление ФСБ возглавил новый руководитель

Как сообщает пресс-служба УФСБ, на днях вступил в силу подписанный Президентом России указ о назначении полковника Александра КАШИРСКОГО начальником Управления ФСБ России по Калужской области.

Александру Николаевичу 47 лет, он выпускник Хабаровского высшего военного строительного училища и Академии ФСБ России и проходил службу на разных ответственных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах.

На предыдущем месте работы он являлся заместителем начальника Управления ФСБ России по Белгородской области, где под его непосредственным руководством успешно реализован ряд мероприятий антитеррористической направленности, а также по линии противодействия коррупции.

Александр Каширский женат, имеет взрослого сына, который проходит службу в пограничных органах ФСБ России.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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