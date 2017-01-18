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18 января 2017
Ну и ну!
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
Одной из тем к обсуждению стала новость о строительстве еще одного храма.
Что удивительно, построить очередной религиозный объект планируется снова в Старом городе, а именно, напротив физико-энергетического института. Возведен он будет в память о первопроходцах атомной энергетики.
В настоящее время разрабатывается проект будущей молельни. Обсудить который местным жителям, вероятно, предстоит на публичных слушаниях. Интересно, как к таким перспективам отнесутся горожане, которые еще не успели остыть после начала строительства храма в городском парке? Не удивительно, если в обществе наукограда снова произойдет раскол.
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