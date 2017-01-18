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В Обнинске хотят построить еще один храм!

18 января 2017
Ну и ну!


В Обнинске хотят построить еще один храм!

На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.

Одной из тем к обсуждению стала новость о строительстве еще одного храма.

Что удивительно, построить очередной религиозный объект планируется снова в Старом городе, а именно, напротив физико-энергетического института. Возведен он будет в память о первопроходцах атомной энергетики.

В настоящее время разрабатывается проект будущей молельни. Обсудить который местным жителям, вероятно, предстоит на публичных слушаниях. Интересно, как к таким перспективам отнесутся горожане, которые еще не успели остыть после начала строительства храма в городском парке? Не удивительно, если в обществе наукограда снова произойдет раскол.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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