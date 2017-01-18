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Обнинские коммунальщики за два дня не смогли провести работу над ошибками

18 января 2017
Дороги


Обнинские коммунальщики за два дня не смогли провести работу над ошибками

К середине рабочей неделе в большинстве обнинских дворов коммунальщики так и не смогли справиться со снегом.

Так вчера управляющая компания «УК УЖКХ», которой руководит Мария АКУЛИЧЕВА, устроила показательные выступления, продемонстрировав работу во дворе дома номер два по улице Калужской. Однако на долго коммунальщиков не хватило. Жители дома номер восемь по улице Энгельса, который соединен с домом номер два по улице Калужской общим двором так и не дождались расчистки своей дороги. Не пожелали коммунальщики навести порядок и во дворе соседнего шестого дома по улице Энгельса, там так же все завалено снегом.

Аналогично развивается ситуация и во дворе дома одиннадцать по улице Энгельса, где коммунальщики так же не появлялись. Машинам приходится буксовать, а пешеходам месить снежную кашу. Не лучше обстоят дела и рядом с детским садиком «Золотая рыбка», территория которого идеально вычищена. Однако ежедневный путь в это дошкольное учреждение становится настоящим испытанием для малышей и женщин, которые не редко ведут в садик сразу несколько детей, а те попеременно падают, утопая в снежной каше.

Больше всех отличилась, конечно же печально известная управляющая компания «Комфорт». Так жители дома номер семнадцать «Б» по улице Энгельса, сообщили журналистам, что у них уже долгое время нет дворника. Так что в вопросе имитации работы директор УК «Комфорт» Ольга НАУМОВА как всегда превзошла своих коллег.
 
 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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