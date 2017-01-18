|
18 января 2017
Дороги
Обнинские коммунальщики за два дня не смогли провести работу над ошибками
Так вчера управляющая компания «УК УЖКХ», которой руководит Мария АКУЛИЧЕВА, устроила показательные выступления, продемонстрировав работу во дворе дома номер два по улице Калужской. Однако на долго коммунальщиков не хватило. Жители дома номер восемь по улице Энгельса, который соединен с домом номер два по улице Калужской общим двором так и не дождались расчистки своей дороги. Не пожелали коммунальщики навести порядок и во дворе соседнего шестого дома по улице Энгельса, там так же все завалено снегом.
Аналогично развивается ситуация и во дворе дома одиннадцать по улице Энгельса, где коммунальщики так же не появлялись. Машинам приходится буксовать, а пешеходам месить снежную кашу. Не лучше обстоят дела и рядом с детским садиком «Золотая рыбка», территория которого идеально вычищена. Однако ежедневный путь в это дошкольное учреждение становится настоящим испытанием для малышей и женщин, которые не редко ведут в садик сразу несколько детей, а те попеременно падают, утопая в снежной каше.
Больше всех отличилась, конечно же печально известная управляющая компания «Комфорт». Так жители дома номер семнадцать «Б» по улице Энгельса, сообщили журналистам, что у них уже долгое время нет дворника. Так что в вопросе имитации работы директор УК «Комфорт» Ольга НАУМОВА как всегда превзошла своих коллег.
Просмотров: 359
Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #снег не чистят, #плохая уборка, #коммунальщики:
18 января 2017
Ермолинские школьники рискуют оказаться под колесами фур!
Сказать, что светофор, установленный сравнительно недавно в районе деревни Инютино в соседнем с Обнинском
16 января 2017
Калужское правительство попросило мэра Обнинска убрать снег во дворах
Очередной снегопад, в который раз продемонстрировал обнинцам безобразное отношение коммунальщиков к своей
16 января 2017
Обнинские коммунальщики все выходные спали?
За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега. Снегопад и
16 января 2017
В администрации выявили пять УК, нарушавших вывоз мусора
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ подвел итоги рейдов по вывозу мусора, которые
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
16 января 2017
После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее
Только ленивый в последнее время не затрагивал тему плохой уборки городских дворов. Коммунальщики в свою
13 января 2017
Жители поселка Обнинское ежедневно рискуют жизнью из-за беспечночти коммунальщиков
Вопрос уборки в зимний период стоит достаточно остро в первом наукограде, в том числе жители поселка
10 января 2017
Директор МПКХ цифрами доказал тесноту взаимодействия с ГИБДД
На днях в обнинской мэрии подвели итоги работы коммунальных служб в период новогодних праздников. Высказался
10 января 2017
Обнинские дворники засыпают снегом проезжую часть
После продолжительных новогодних каникул обнинцы вновь вернулись к бурному обсуждению темы уборки городских
10 января 2017
В Обнинске водители плюют на закон
За прошедшие полторы недели нового 2017 года сотрудники обнинской госавтоинспекции выявили восьмерых
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Происшествия
7 января 2017
Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Общество
12 января 2017
Обнинским женщинам возраст не помеха
Лента новостей
18 января 2017
Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии
В...
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По...
17 января 2017
Кресло главного следователя в Обнинске занял Роман Бабаянц
О...
17 января 2017
Обнинские полицейские будут пристально следить за пешеходными переходами
С...
17 января 2017
В Обнинске продолжат проводить сельскохозяйственные ярмарки
Как...
17 января 2017
Заболеваемость в школах составляет 5 процентов
Школы...
17 января 2017
Юные обнинцы
Министерство...
13 января 2017
Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми
В...
13 января 2017
Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!
Кажется,...
12 января 2017
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2804
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2412
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.