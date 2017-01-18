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Нелегальных мигрантов в Обнинске стало меньше

18 января 2017
Миграция


Нелегальных мигрантов в Обнинске стало меньше

Обнинские судебные приставы ведут активную работу по выдворению за пределы страны нелегальных мигрантов.

Как проинформировал руководитель этой службы в наукограде Вадим ТИМОФЕЕВ, в прошлом году из Калужской области было отправлено на родину 302 иностранных нарушителя закона. В том числе из Обнинска – 21 человек.

В одной только квартире на проспекте Маркса, 65 в конце прошлого года были выявлены 12 проживающих там гастарбайтеров. Среди них оказались и незаконные. А выявить их помогли жильцы, уставшие от бесконечного шума своих новых многочисленных соседей.

По закону нарушителям теперь в течение пяти лет будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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