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18 января 2017
Миграция
Нелегальных мигрантов в Обнинске стало меньше
Как проинформировал руководитель этой службы в наукограде Вадим ТИМОФЕЕВ, в прошлом году из Калужской области было отправлено на родину 302 иностранных нарушителя закона. В том числе из Обнинска – 21 человек.
В одной только квартире на проспекте Маркса, 65 в конце прошлого года были выявлены 12 проживающих там гастарбайтеров. Среди них оказались и незаконные. А выявить их помогли жильцы, уставшие от бесконечного шума своих новых многочисленных соседей.
По закону нарушителям теперь в течение пяти лет будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
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