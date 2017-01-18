|
18 января 2017
Экология
Калужские депутаты обещают решить экологические проблемы
И по этому поводу уже состоялось первое рабочее совещание, на котором предатель Заксобрания Виктор ГРИБ проинформировал о том, что 2017 год объявлен Годом экологии.
Депутаты решили сформировать межведомственную рабочую группу, куда войдут представители исполнительной и законодательной власти. Этот орган будет проводить мониторинг различных экологических проблем региона, и предлагать пути их решения.
А, проблем, надо заметить, у нас хватает. Регулярно всплывает информация о загрязнении очередного водоема. Так что посмотрим, как теория народных избранников воплотится в реальных делах.
Просмотров: 287
Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #экология, #депутаты, #заксобрание:
1 января 2017
В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
В который раз накануне самого любимого праздника россиян, законодатели уверяли горожан, что этот Новый
29 декабря 2016
В неприятном запахе виноваты ил и ветер
На вчерашней интернет-конференции, которая проходила в офисе издательского дома ООО «Мак-Медиа», мэр
28 декабря 2016
Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой
Местные народные избранники провели последнее в этом году заседание городского собрания и внесли изменения
29 декабря 2016
Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема расширения границ города Обнинска была затронута на прошедшей вчера онлайн-встрече главы обнинской
28 декабря 2016
Дефицит бюджета Обнинска сократился на 41 миллион
Депутаты обнинского городского собрания внесли изменения в бюджет уходящего года. Как рассказала начальник
28 декабря 2016
В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с Гурьяновским
23 декабря 2016
Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора
Как рассказала начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА, в городском бюджете на следующий год
15 декабря 2016
Илья Веселов официально принял бразды правления Боровского района
Сегодня боровские депутаты выбрали нового главу администрации района, которым стал Илья ВЕСЕЛОВ. Сюрпризом
14 декабря 2016
Обнинские депутаты приняли бюджет города
Вчера обнинские депутаты во втором чтении приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019
14 декабря 2016
Обнинских депутатов научат работать в команде
23 декабря девять депутатов обнинского Городского Собрания пройдут в Жуковском районе тренинг командообразования
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Происшествия
7 января 2017
Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Общество
12 января 2017
Обнинским женщинам возраст не помеха
Лента новостей
18 января 2017
Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии
В...
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По...
17 января 2017
Кресло главного следователя в Обнинске занял Роман Бабаянц
О...
17 января 2017
Обнинские полицейские будут пристально следить за пешеходными переходами
С...
17 января 2017
В Обнинске продолжат проводить сельскохозяйственные ярмарки
Как...
17 января 2017
Заболеваемость в школах составляет 5 процентов
Школы...
17 января 2017
Юные обнинцы
Министерство...
16 января 2017
После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее
Только...
13 января 2017
Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми
В...
13 января 2017
Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!
Кажется,...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2804
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2412
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.