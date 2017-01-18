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Калужские депутаты обещают решить экологические проблемы

18 января 2017
Экология


Калужские депутаты обещают решить экологические проблемы

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области решили основательно взяться за решение экологических проблем в регионе.

И по этому поводу уже состоялось первое рабочее совещание, на котором предатель Заксобрания Виктор ГРИБ проинформировал о том, что 2017 год объявлен Годом экологии.

Депутаты решили сформировать межведомственную рабочую группу, куда войдут представители исполнительной и законодательной власти. Этот орган будет проводить мониторинг различных экологических проблем региона, и предлагать пути их решения.

А, проблем, надо заметить, у нас хватает. Регулярно всплывает информация о загрязнении очередного водоема. Так что посмотрим, как теория народных избранников воплотится в реальных делах.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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