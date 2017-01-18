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Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег

18 января 2017
Социалка


Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег

По данным регионального отделения Пенсионного фонда России выплату в пять тысяч рублей, которую правительство пообещало пенсионерам, получили уже более двухсот тысяч жителей Калужской области.

В первом наукограде по рассказу заместителя начальника обнинского отделения ПФР Натальи КОКОРЕВОЙ, работа сейчас кипит вовсю.

-Доставка выплат осуществляется с 13 по 23 января. Почтальоны доставят вместе с пенсией за январь и доплату, тем, кто получает пенсии после тринадцатого числа. Тем же, кто получает пенсии раньше, доплату почтальоны принесут так же до 23 января. Если людей не окажется дома, деньги можно будет получить в почтовом отделении до 25 января или их принесут на дом вместе с февральской пенсией.

Тем же, кто свои пенсии перечисляет на счета, деньги были переведены четырнадцатого января. Все платежи осуществляются в автоматическом режиме, поэтому отследить, сколько человек уже получило выплату, в обнинском отделении Пенсионного Фонда не могут.

-Люди звонят, все удовлетворены, пока никаких возмущений не было, - заверила Наталья Алексеевна.

Правда в одном случае, был зафиксирован программный сбой. Ошибку тут же исправили, и уже в конце этого месяца жительница Обнинска получит причитающиеся ей по закону пять тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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