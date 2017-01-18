|
18 января 2017
ЖКХ
Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии
То есть 5,6 млн КвТ куда-то исчезли и остались неоплаченными потенциальными потребителями.
Кто именно виноват в убытках, понесенных боровскими энергетиками, теперь предстоит выяснить специальной комиссии, которую «Калугаэнерго» на полторы недели отправило для выяснения обстоятельств. Всем главам администраций уже дана рекомендация проверить свои документы на электрообслуживание.
Тем не менее, сотрудники ресурсоснабжающей организации в настоящее время проводят ремонтные работы на территории СП совхоз «Боровский». По словам главы администрации Антона МАСНЯКА, на 18 января видимые перемены пришли только в сам совхоз Боровский, где энергетики провели распределительные работы на трансформаторе, подняв тем самым напряжение в сети населенного пункта до 200 Вольт.
- Это, конечно, не 220, но пока – максимум их возможностей. 17 января мы смогли запустить и уличное освещение, – поделился глава администрации.
По его информации, работы провели и на трансформаторе д. Лапшинка. Заметили ли перемены от этого абоненты, Антон Александрович намерен спросить у уличкомов. До 20 января все энергетические наладки проведут в Кабицино, а вот Уваровскому своего часа придется ждать до начала февраля.
Просмотров: 334
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #Калугаэнерго, #Боровскийрайон, #совхозБоровский:
17 января 2017
Жители Ленина 112 вторые сутки сидят без горячей воды!
В редакцию портала Obninsk.Name сегодня обратились жительница одного из подъездов дома номер 112 по проспекту
17 января 2017
Глава администрации Боровского района Илья Веселов предложил полицейским деньги на контрольную закупку
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники ОМВД в минувшие выходные выявили факт продажи "незамерзайки"
16 января 2017
Жители Калужской области опять сидели без света
Вчера в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе опять было отключение электроэнергии. Как рассказали
16 января 2017
Обнинские коммунальщики все выходные спали?
За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега. Снегопад и
16 января 2017
Боровских чиновников в назидание заставили смотреть репортаж про сосульки
На минувшей неделе глава соседнего в Обнинском Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ побывал с очередным визитом
16 января 2017
Мэр Обнинска отправится гулять по дворам!
Очередной обильный снегопад и последовавшая за ними оттепель превратила многие обнинские дворы в достаточно
16 января 2017
В администрации выявили пять УК, нарушавших вывоз мусора
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ подвел итоги рейдов по вывозу мусора, которые
16 января 2017
У обнинских алкоголиков проверят газовое оборудование
В ближайший четверг, 19 января, в Обнинске пройдет проверка газового оборудования в ряде квартир, которые
16 января 2017
После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее
Только ленивый в последнее время не затрагивал тему плохой уборки городских дворов. Коммунальщики в свою
13 января 2017
У горожан и чиновников разный взгляд на вывоз мусора в новогодние каникулы
Чиновники отрапортовали, что первая неделя нового года прошла в коммунальной отрасли без сучке, без задоринки.
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Происшествия
7 января 2017
Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Общество
12 января 2017
Обнинским женщинам возраст не помеха
Лента новостей
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По...
17 января 2017
Кресло главного следователя в Обнинске занял Роман Бабаянц
О...
17 января 2017
Обнинские полицейские будут пристально следить за пешеходными переходами
С...
17 января 2017
В Обнинске продолжат проводить сельскохозяйственные ярмарки
Как...
17 января 2017
Заболеваемость в школах составляет 5 процентов
Школы...
17 января 2017
Юные обнинцы
Министерство...
13 января 2017
Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми
В...
13 января 2017
Поздравить женскую половину Обнинска приедут популярные артисты!
Кажется,...
12 января 2017
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас...
12 января 2017
Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»
В...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2804
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2412
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.