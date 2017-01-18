Обнинск
Новости
Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии

18 января 2017
ЖКХ


Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии

В соседнем с Обнинском Боровском районе и. о. начальника боровских РЭС Татьяна СЛЕПАКОВА заявила, что за декабрь АО «Калугаэнерго» зафиксировало 45% потерь своего ресурса на территории Боровского района.

То есть 5,6 млн КвТ куда-то исчезли и остались неоплаченными потенциальными потребителями.

Кто именно виноват в убытках, понесенных боровскими энергетиками, теперь предстоит выяснить специальной комиссии, которую «Калугаэнерго» на полторы недели отправило для выяснения обстоятельств. Всем главам администраций уже дана рекомендация проверить свои документы на электрообслуживание.

Тем не менее, сотрудники ресурсоснабжающей организации в настоящее время проводят ремонтные работы на территории СП совхоз «Боровский». По словам главы администрации Антона МАСНЯКА, на 18 января видимые перемены пришли только в сам совхоз Боровский, где энергетики провели распределительные работы на трансформаторе, подняв тем самым напряжение в сети населенного пункта до 200 Вольт.

- Это, конечно, не 220, но пока – максимум их возможностей. 17 января мы смогли запустить и уличное освещение, – поделился глава администрации.

По его информации, работы провели и на трансформаторе д. Лапшинка. Заметили ли перемены от этого абоненты, Антон Александрович намерен спросить у уличкомов. До 20 января все энергетические наладки проведут в Кабицино, а вот Уваровскому своего часа придется ждать до начала февраля.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 334
Поделиться:

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #Калугаэнерго, #Боровскийрайон, #совхозБоровский:


17 января 2017

Жители Ленина 112 вторые сутки сидят без горячей воды!
В редакцию портала Obninsk.Name сегодня обратились жительница одного из подъездов дома номер 112 по проспекту...
17 января 2017

Глава администрации Боровского района Илья Веселов предложил полицейским деньги на контрольную закупку
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники ОМВД в минувшие выходные выявили факт продажи "незамерзайки"...
16 января 2017

Жители Калужской области опять сидели без света
Вчера в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе опять было отключение электроэнергии. Как рассказали...
16 января 2017

Обнинские коммунальщики все выходные спали?
За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега. Снегопад и...
16 января 2017

Боровских чиновников в назидание заставили смотреть репортаж про сосульки
На минувшей неделе глава соседнего в Обнинском Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ побывал с очередным визитом...
16 января 2017

Мэр Обнинска отправится гулять по дворам!
Очередной обильный снегопад и последовавшая за ними оттепель превратила многие обнинские дворы в достаточно...
16 января 2017

В администрации выявили пять УК, нарушавших вывоз мусора
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ подвел итоги рейдов по вывозу мусора, которые...
16 января 2017

У обнинских алкоголиков проверят газовое оборудование
В ближайший четверг, 19 января, в Обнинске пройдет проверка газового оборудования в ряде квартир, которые...
16 января 2017

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее
Только ленивый в последнее время не затрагивал тему плохой уборки городских дворов. Коммунальщики в свою...
13 января 2017

У горожан и чиновников разный взгляд на вывоз мусора в новогодние каникулы
Чиновники отрапортовали, что первая неделя нового года прошла в коммунальной отрасли без сучке, без задоринки.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.