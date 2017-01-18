Ермолинские школьники рискуют оказаться под колесами фур!

Сказать, что светофор, установленный сравнительно недавно в районе деревни Инютино в соседнем с Обнинском Боровском районе (поворот на Ермолино с А-108), радует пешеходов, можно весьма с натяжкой.

Оживленную трассу каждый день вынуждены пересекать ермолинцы, проживающие в вышеуказанной деревне, в том числе и школьники. Транзит людей через дорогу теперь регулирует пешеходный светофор, однако чтобы добраться до него, людям необходимо пройти несколько десятков метров по той же трассе, потому как тротуар, обустроенный в районе регулировщика, видимо, сделан, чтобы отстали, так как защищает пешеходов лишь на небольшом участке.

Так что, получается, что летом и взрослые, и дети прыгают по камням обочины дороги, чтобы дойти до светофора, а за зимой либо пробираются сквозь снежную кашу, либо топают прямо по проезжей части.





То есть в лучшем случае на пешехода, будут сыпаться грязь из-под колес пролетающих фур, которых на московском большом транспортном кольце пруд пруди, а в худшем этим самым фурам он попадет под колеса.Но нашим чиновникам, вероятно, на сей момент глубоко плевать: галочку в обеспечении безопасности дорожного движения они уже поставили.