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18 января 2017
Дороги
Ермолинские школьники рискуют оказаться под колесами фур!
Оживленную трассу каждый день вынуждены пересекать ермолинцы, проживающие в вышеуказанной деревне, в том числе и школьники. Транзит людей через дорогу теперь регулирует пешеходный светофор, однако чтобы добраться до него, людям необходимо пройти несколько десятков метров по той же трассе, потому как тротуар, обустроенный в районе регулировщика, видимо, сделан, чтобы отстали, так как защищает пешеходов лишь на небольшом участке.
Так что, получается, что летом и взрослые, и дети прыгают по камням обочины дороги, чтобы дойти до светофора, а за зимой либо пробираются сквозь снежную кашу, либо топают прямо по проезжей части.
Но нашим чиновникам, вероятно, на сей момент глубоко плевать: галочку в обеспечении безопасности дорожного движения они уже поставили.
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