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18 января 2017
Мероприятия
В Обнинском слете примут участие три новых команды
До традиционного зимнего молодежного слета остается меньше месяца.
Он пройдет 10 по 12 февраля, как и всегда, на базе отдыха «Галактика», и подготовка к нему в самом разгаре.
Участие в нем примут 12 команд, среди которых как корифеи слета («Драйв-клуб», «Феррум»), так и новички (дебютант летних игр «НЛМК», «Обнинскстальпроект», «Обнинскоргсинтез» Кстати говоря, судя по скудному списку участников от предприятий города (отказались от слета «Большемясов», «Хоум Кредит», «ФЭИ»), кризис добрался и до них.
Так или иначе, лидеры прошлогоднего зимнего слета в «Галактику» приедут, а потому битва обещает быть жаркой, несмотря на время года.
Помимо невероятного количества классических дисциплин (как творческих, так и спортивных), участников ждут и весьма зрелищные и необычные соревнования, к примеру, аналог керлинга – «швабринг» и «Русская тройка», где в сани впрягут парней, которые под русские народные песни повезут исполняющих их девушек.
Так что, городской слет в очередной раз найдет, чем удивить!
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