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19 января 2017
Силовики
Обнинскую миграционную службу вновь возглавила женщина
После увольнения Ларисы ТИТОВОЙ, в июле отдел возглавил бывший участковый уполномоченный Александр АБРАМОВ. Однако он долго не задержался на этом посту, и уже 28 декабря новым начальником отдела стала Наталья МАКСИМЕНКО.
Как рассказала порталу Obninsk.Name Наталья Александровна в первый наукоград она приехала из соседнего Жуковского района, где работала в структуре МВД с 2003 года.
Наталья Максименко начала свою карьеру с должности инспектора по делам несовершеннолетних, и вскоре возглавила этот отдел. Позже в ОМВД по Жуковскому района она была начальником службы участковых уполномоченных, в последнее время работала заместителем начальника территориального отдела по охране общественного порядка.
Несмотря на то, что специфика работы в Обнинске для Натальи Максименко является новой, она признается, что трудиться в миграционном отделе ей интересно: - Люблю новые вещи познавать и достигать новых вершин. Коллектив здесь очень грамотный, работать есть с кем.
Наталья Алексеевна пообещала приложить максимум усилий, чтобы работа в отделе была комфортной для сотрудников, а посещение ведомства не вызывало негативных эмоций у населения.
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