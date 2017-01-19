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19 января 2017
Мероприятия
В проруби на крещение искупались 205 обнинцев!
Окунуться в прорубь в наукограде была возможность на Белкинских прудах и городском пляже.
Как рассказал начальнк Управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, на пруды пришло всего около 50 человек, в воду полезли 32 из них. А потому там весь процесс занял около 35 минут.
А вот на Протве «смывало грехи» в этом году невероятное количество людей. На городском пляже собрались 2,5 сотни человек. Окунулись в прорубь 173 человека, из них один десятилетний ребенок!
Краско добавил, что укрепление силы духа и тела длилось почти два часа и прошло без происшествий.
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