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Жители Усачева 19 не могут отвоевать у УК «Зеленый остров» собственный дом!

19 января 2017
ЖКХ


Жители Усачева 19 не могут отвоевать у УК «Зеленый остров» собственный дом!

В последнее время, обсуждая проблему уборки территории в соцсетях, обнинцы все чаще высказывают мнение, что если жильцам дома не нравится работа управляющей компании, ничто не мешает людям ее заменить.

Именно по такому пути пошли жители дома номер девятнадцать по улице Усачева. Люди, уверенные в том, что их управляющая организация «Зеленый остров» создает лишь видимость работы, зарегистрировали товарищество собственников недвижимости, которому и должно было передать руководство коммунального предприятия ключи от подвалов дома. Однако делать это коммунальщики наотрез отказались, и даже подали иск в суд против жильцов и проиграли.

Как рассказала порталу Obninsk.Name жительница дома Галина ШВАРЦБУРГ, восемнадцатого января представители ТСН вместе с сотрудниками новой УК пришли за документами и ключами к директору УК «Зеленый остров» Ивану ЛЯДЕНКО, который предложил им встретиться через день, поскольку бумаг в офисе не оказалось. Однако после полудня настроение Ивана Сергеевича поменялось, и, пообщавшись с застройщиком, он объявил жильцам, что никаких документов им не отдаст, и будет продолжать судебные тяжбы.

Однако собственники не испугались этих угроз и решили все-таки осмотреть свое имущество с коммунальщиками, которым они планируют поручить управление домом. В одном из подвалов пол оказался залит водой, и первые впечатления новых коммунальщиков были такими, что с момента сдачи домом вообще никто не занимался.

В борьбе с коммунальщиками людям пришла на помощь ГЖИ Калужской области, объяснившая, что новая управляющая компания должна включить этот дом в список обслуживаемых, и тогда надзорные органы будут уже сами «бодаться» с коммунальщиками «Зеленого острова».


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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