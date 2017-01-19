|
19 января 2017
Общество
В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег
Как рассказал руководитель отдела судебных приставов по городу Обнинску Вадим ТИМОФЕЕВ, этот мужчина отбывает назначенные ему судом обязательные штрафные работы.
Сейчас он ежедневно является в МПКХ, берет в руки лопату и трудится на благо родного города. Однако алименты сынишке так и продолжает не платить. Даже эта мера не заставила его стать на путь исправления. И сейчас судебные приставы намерены принудительно устроить горе-папашу на работу, где он уже будет получать зарплату. И тогда вопрос с содержанием малыша будет решен.
Просмотров: 313
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #алиментщик, #снег, #уборка:
18 января 2017
Обнинские коммунальщики за два дня не смогли провести работу над ошибками
К середине рабочей неделе в большинстве обнинских дворов коммунальщики так и не смогли справиться со
19 января 2017
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Напомним, что несколько дней без вести пропал житель наукограда Александр МАЗНИЦИН. 6 января мужчина
16 января 2017
Калужское правительство попросило мэра Обнинска убрать снег во дворах
Очередной снегопад, в который раз продемонстрировал обнинцам безобразное отношение коммунальщиков к своей
16 января 2017
Обнинские коммунальщики все выходные спали?
За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега. Снегопад и
16 января 2017
В Обнинске открыто торгуют спиртосодержащей продукцией
Громкая волна пострадавших от злополучной «Боярки» пронеслась накануне Нового года. Тогда Роспотребнадзор
16 января 2017
Жители 16 микрорайона благодарны мэру за освещенный каток
Как рассказывает жительница Обнинска Наталья АЛЕКСЕЕВА, неделю назад она отправила на сайт мэра наукограда
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
16 января 2017
После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее
Только ленивый в последнее время не затрагивал тему плохой уборки городских дворов. Коммунальщики в свою
13 января 2017
Жители поселка Обнинское ежедневно рискуют жизнью из-за беспечночти коммунальщиков
Вопрос уборки в зимний период стоит достаточно остро в первом наукограде, в том числе жители поселка
13 января 2017
Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане которые после новогодних каникул не могут
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Происшествия
7 января 2017
Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Медицина
12 января 2017
Из-за ошибки врачей ребенку не могли назначить лечение в течение нескольких часов!
Лента новостей
20 января 2017
Под Обнинском чуть не погиб молодой человек
Серьезная...
20 января 2017
Заведующая отделом образования заплатила 5 тысяч за молчание!
В...
19 января 2017
Жителей Маркса, 86 защитят от автовладельцев полусферами
Жители...
19 января 2017
Управляющие компании отказываются от невыгодных домов!
Жалобы...
19 января 2017
Житель Обнинска напал на жену из-за музыкальных разногласий
Обнинские...
18 января 2017
Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии
В...
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По...
17 января 2017
Кресло главного следователя в Обнинске занял Роман Бабаянц
О...
17 января 2017
Обнинские полицейские будут пристально следить за пешеходными переходами
С...
17 января 2017
В Обнинске продолжат проводить сельскохозяйственные ярмарки
Как...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2808
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2413
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.