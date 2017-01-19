Обнинск
Новости
В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег

19 января 2017
Общество


В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег

Недавно в Обнинске начал убирать улицы от снега злостный алиментщик, задолжавший своему ребенку более 400 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель отдела судебных приставов по городу Обнинску Вадим ТИМОФЕЕВ, этот мужчина отбывает назначенные ему судом обязательные штрафные работы.

Сейчас он ежедневно является в МПКХ, берет в руки лопату и трудится на благо родного города. Однако алименты сынишке так и продолжает не платить. Даже эта мера не заставила его стать на путь исправления. И сейчас судебные приставы намерены принудительно устроить горе-папашу на работу, где он уже будет получать зарплату. И тогда вопрос с содержанием малыша будет решен.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 313
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #алиментщик, #снег, #уборка:


18 января 2017

Обнинские коммунальщики за два дня не смогли провести работу над ошибками
К середине рабочей неделе в большинстве обнинских дворов коммунальщики так и не смогли справиться со...
19 января 2017

Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Напомним, что несколько дней без вести пропал житель наукограда Александр МАЗНИЦИН. 6 января мужчина...
16 января 2017

Калужское правительство попросило мэра Обнинска убрать снег во дворах
Очередной снегопад, в который раз продемонстрировал обнинцам безобразное отношение коммунальщиков к своей...
16 января 2017

Обнинские коммунальщики все выходные спали?
За последние два дня в Обнинске значительно ухудшилась ситуация с уборкой дворов от снега. Снегопад и...
16 января 2017

В Обнинске открыто торгуют спиртосодержащей продукцией
Громкая волна пострадавших от злополучной «Боярки» пронеслась накануне Нового года. Тогда Роспотребнадзор...
16 января 2017

Жители 16 микрорайона благодарны мэру за освещенный каток
Как рассказывает жительница Обнинска Наталья АЛЕКСЕЕВА, неделю назад она отправила на сайт мэра наукограда...
16 января 2017

Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже...
16 января 2017

После уборки ООО «УК УЖКХ» дворы выглядят так же как до нее
Только ленивый в последнее время не затрагивал тему плохой уборки городских дворов. Коммунальщики в свою...
13 января 2017

Жители поселка Обнинское ежедневно рискуют жизнью из-за беспечночти коммунальщиков
Вопрос уборки в зимний период стоит достаточно остро в первом наукограде, в том числе жители поселка...
13 января 2017

Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане которые после новогодних каникул не могут...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.