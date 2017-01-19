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Сити-менеджер Боровска Михаил Климов следит за горожанами

19 января 2017
Власть


Сити-менеджер Боровска Михаил Климов следит за горожанами

Вид из окна главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА достаточно ограничен: слева – здание районного суда, прямо – районной администрации, слева – старый двухэтажный дом.

Тем не менее глаз градоначальника умудряется следить далеко за пределами «пяточка» улицы Советской. Помогают в этом камеры наружного наблюдения, которые установлены в разных частях районного центра, заведены на пульт дежурного ОМВД по Боровскому району, а так же в режиме онлайн транслируют на экран в кабинете боровского сити-менеджера. Одновременно отчет о происходящем в городе Михаилу Климову дают аж шестнадцать камер!

- Это очень удобно! Я в реальном времени могу видеть, что происходит на улицах Боровска, где, к примеру, коммунальные службы не успели убрать своевременно. Тут же принимаю меры.- делится Михаил Павлович.

Обладать такой системой наблюдения удовольствие относительно недорогое. По словам нашего собеседника, одна камера с мантажом и ежегодным обслуживанием обходится городу в пределах 15 тыс. рублей. Бюджет Боровска в состоянии позволить себе такой контроль, а потому в 2017 году администрация планирует установить ещё несколько камер наружного наблюдения.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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