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Жительница Обнинска отказалась впускать к себе в квартиру газовиков, спасателей и полицию

19 января 2017
ЖКХ


Жительница Обнинска отказалась впускать к себе в квартиру газовиков, спасателей и полицию

В настоящее время в Обнинске завершается рейд по проверке газового оборудования в ряде квартир, которые вызывают сомнения у работников управляющих компаний и сотрудников правоохранительных органов.

В основном проверяющие в лице полиции, специалистов МЧС и коммунальщиков обходят квартиры ассоциальных семей, употребляющих алкоголь и наркотики. И, как рассказал начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при администрации города» Сергей КРАСКО, некоторые из таковых неблагонадежных граждан наотрез отказались открывать двери участникам рейда. Причем, имел место случай, когда женщина из-за двери заявила, что у нее болит голова и поэтому она не готова ни к каким гостям.

– Но это вовсе не значит, что данная квартира останется непроверенной, – пояснил Краско. – Ее включат с другой день рейда.

Но а в тех квартирах, куда ответственным лицам все-таки удалось попасть никаких нарушений эксплуатации газового оборудования выявлено не было.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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