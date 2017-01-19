Пропавшего жителя Обнинска могли убить

Напомним, что несколько дней без вести пропал житель наукограда Александр МАЗНИЦИН.6 января мужчина выехал из деревни Уваровское Боровского района на личном авто. Мазницин отправился на встречу с подчиненным для того, чтобы выдать тому зарплату. Однако до места назначения он так и не доехал. До настоящего времени о мужчине ничего не известно.Передвигался Александр на белой Toyota Camry( гос.номер: н500са40).Приметы: рост - 174 см;глаза - светло-карие;волосы - тёмно-русые, имеются залысины;был одет в синие джинсы и синий свитер, куртку-пуховик темно-бронзового цвета.Особые приметы: c правой стороны над углом рта родинка;вертикальный шрам выше переносицы .Относительно случившегося следователи выдвигают различные предположения. По одной из версий, Мазницина могли убить. По данной статье уже возбуждено уголовное дело. Всех, обладающим какой-либо информацией об исчезновении Александра, просят позвонить телефонам: 02, 8 920 895 48 17, 8 910 913 73 51.



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