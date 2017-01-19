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19 января 2017
Общество
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
6 января мужчина выехал из деревни Уваровское Боровского района на личном авто. Мазницин отправился на встречу с подчиненным для того, чтобы выдать тому зарплату. Однако до места назначения он так и не доехал. До настоящего времени о мужчине ничего не известно.
Передвигался Александр на белой Toyota Camry( гос.номер: н500са40).
Приметы: рост - 174 см;
глаза - светло-карие;
волосы - тёмно-русые, имеются залысины;
был одет в синие джинсы и синий свитер, куртку-пуховик темно-бронзового цвета.
Особые приметы: c правой стороны над углом рта родинка;
вертикальный шрам выше переносицы .
Относительно случившегося следователи выдвигают различные предположения. По одной из версий, Мазницина могли убить. По данной статье уже возбуждено уголовное дело. Всех, обладающим какой-либо информацией об исчезновении Александра, просят позвонить телефонам: 02, 8 920 895 48 17, 8 910 913 73 51.
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