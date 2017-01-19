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Обнинские девушки не торопятся вставать на лыжи!

19 января 2017
Спорт


Обнинские девушки не торопятся вставать на лыжи!

Уже во второй раз на обнинской лыжероллерной трассе состоялась «Вечерняя гонка».

В соревнованиях приняли участие 124 лыжника из разных городов Калужской области, Москвы и Подмосковья.

На старт вышли, как действующие мастера спорта, так и начинающие спортсмены, а также дети.

Для каждого дистанция была своя. Юные лыжники бежали 2,5 километра свободным стилем. У мальчишек первые места достались обнинским спортсменам, у девочек «золото» уехало в Малоярославец, «серебро» - в Тулу, «бронза» осталась дома.

Сами лыжники отмечают, что на этот раз количество девушек, участвующих в соревнованиях увеличилось вдвое. Причем все три призовых места завоевали хозяйки «лыжероллерки».

Но настоящая битва разыгралась среди мужчин. Из 124 участников 92 лыжника – парни из Обнинска, Калуги, Серпухова, Москвы, Балабанова, Малоярославца, Чехова, Наро-Фоминска, Жукова и села Восход.

В отличие от всех остальных они бежали не 2,5, а 5 километров.

Здесь третье место досталось жителю Чехова Алексею ТОРИЦЫНУ, вторым стал обнинец Иван ЛАВРОВ, победу одержал калужанин Андрей КРУГЛОВ.

Участники отметили качественную организацию и состояние лыжероллерной трассы, строительство которой позволило проводить в Обнинске мероприятия подобного уровня.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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