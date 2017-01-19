Обнинские девушки не торопятся вставать на лыжи!

Уже во второй раз на обнинской лыжероллерной трассе состоялась «Вечерняя гонка».В соревнованиях приняли участие 124 лыжника из разных городов Калужской области, Москвы и Подмосковья.На старт вышли, как действующие мастера спорта, так и начинающие спортсмены, а также дети.Для каждого дистанция была своя. Юные лыжники бежали 2,5 километра свободным стилем. У мальчишек первые места достались обнинским спортсменам, у девочек «золото» уехало в Малоярославец, «серебро» - в Тулу, «бронза» осталась дома.Сами лыжники отмечают, что на этот раз количество девушек, участвующих в соревнованиях увеличилось вдвое. Причем все три призовых места завоевали хозяйки «лыжероллерки».Но настоящая битва разыгралась среди мужчин. Из 124 участников 92 лыжника – парни из Обнинска, Калуги, Серпухова, Москвы, Балабанова, Малоярославца, Чехова, Наро-Фоминска, Жукова и села Восход.В отличие от всех остальных они бежали не 2,5, а 5 километров.Здесь третье место досталось жителю Чехова Алексею ТОРИЦЫНУ, вторым стал обнинец Иван ЛАВРОВ, победу одержал калужанин Андрей КРУГЛОВ.Участники отметили качественную организацию и состояние лыжероллерной трассы, строительство которой позволило проводить в Обнинске мероприятия подобного уровня.



Мы в соцсетях: Facebook Twitter Google+ ВКонтакте МойМир Одноклассники LiveJournal Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+ Учредитель - ООО "Мак-Медиа"

Главный редактор - Суханов А.Г.



Адрес редакции:

249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.

Телефоны:

(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).







При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.



При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».



Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией. Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.