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Жителей Маркса, 86 защитят от автовладельцев полусферами

19 января 2017
Благоустройство


Жителей Маркса, 86 защитят от автовладельцев полусферами

Жители дома №86 по проспекту Маркса оказались буквально зажаты между припаркованным автотранспортом.

- Машины из соседних домов паркуются прямо на нашем тротуаре, нам ходить негде. Рядом детский сад №32. Детей туда ведут прямо по проезжей части. Мы сажали цветочки на газонах, но автовладельцам все равно. В ГАИ обращались – бесполезно, - рассказала женщина.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША считает, что проблему можно решить установкой полусфер вдоль тротуара. Таким образом, автолюбителям придется искать для парковки другое место, а для спецтехники, к примеру, для мусоровоза, приехавшего за мусором, они преградой не будут.

В ближайшее время вопрос возможности установки полусфер рассмотрят в Управлении городского хозяйства.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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