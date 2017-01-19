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19 января 2017
Благоустройство
Жителей Маркса, 86 защитят от автовладельцев полусферами
- Машины из соседних домов паркуются прямо на нашем тротуаре, нам ходить негде. Рядом детский сад №32. Детей туда ведут прямо по проезжей части. Мы сажали цветочки на газонах, но автовладельцам все равно. В ГАИ обращались – бесполезно, - рассказала женщина.
Мэр Обнинска Владислав ШАПША считает, что проблему можно решить установкой полусфер вдоль тротуара. Таким образом, автолюбителям придется искать для парковки другое место, а для спецтехники, к примеру, для мусоровоза, приехавшего за мусором, они преградой не будут.
В ближайшее время вопрос возможности установки полусфер рассмотрят в Управлении городского хозяйства.
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