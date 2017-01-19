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19 января 2017
ЖКХ
В Обнинске «ничейные» дворовые проезды уходят с молотка!
Такие проезды подрядчики убирают за бюджетные деньги.
Как сообщил вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, если три года назад количество ушедших с молотка дорог составляло два десятка, то сегодня их уже 34.
Он подчеркнул, что в следующем году к этому списку добавятся и другие проезды.
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