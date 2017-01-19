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В Обнинске «ничейные» дворовые проезды уходят с молотка!

19 января 2017
ЖКХ


В Обнинске «ничейные» дворовые проезды уходят с молотка!

В Обнинске уже не первый год муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» отправляет на конкурс те дворовые проезды, которые не являются прилегающей территорией к жилым домам или их своевременная уборка крайне необходима для безопасности дорожного движения.

Такие проезды подрядчики убирают за бюджетные деньги.

Как сообщил вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, если три года назад количество ушедших с молотка дорог составляло два десятка, то сегодня их уже 34.

Он подчеркнул, что в следующем году к этому списку добавятся и другие проезды.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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