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Завтра в Обнинске состоится третий этап Кубка Обнинска по лыжным гонкам

20 января 2017
Спорт


Завтра в Обнинске состоится третий этап Кубка Обнинска по лыжным гонкам

Завтра в 10:00 на лыжероллерной трассе состоится третий этап Кубка Обнинска «Ветеранская гонка».

У желающих принять участие еще есть время, чтобы зарегистрироваться (https://reg.place/meets/VeteranskajaGonka).

Классическим стилем мужчины пробегут 10 километров, женщины – 5 километров.

Всего на данный момент зарегистрировано 22 участника, из них три девушки (две обнинки и одна калужанка).

Из 19 мужчин, заявившихся на «Ветеранскую гонку», подавляющее большинство – тоже местные жители. Также в соревнованиях примут участие четыре калужанина, два москвича, а также лыжники из Детчина и Малоярославца.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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