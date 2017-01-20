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Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!

20 января 2017
Транспорт


Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!

Как рассказал нашему корреспонденту житель Обнинска Андрей, недавно он ехал на переполненной маршрутке №2, где многим пассажиром пришлось стоять.

В это время два передних сиденья рядом с водителем были свободны, и он попросил пустить его туда, но тот на ломанном русском ему отказал.

- Получается, что народ у нас можно загонять в салон под завязку, как скот, лишь бы водителю было свободно и комфортно? - возмущается Андрей.

Однако, как рассказала начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Анна ЯШКИНА, в том, что водители маршрутных такси не пускают пассажиров не передние сиденья, никакого нарушения нет.

Это связано с вопросом безопасности. Дело в том, что в городе были случаи, когда нетрезвые пассажиры нападали на водителей, поэтому им разрешается не открывать переднюю дверь.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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