Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!

Как рассказал нашему корреспонденту житель Обнинска Андрей, недавно он ехал на переполненной маршрутке №2, где многим пассажиром пришлось стоять.В это время два передних сиденья рядом с водителем были свободны, и он попросил пустить его туда, но тот на ломанном русском ему отказал.- Получается, что народ у нас можно загонять в салон под завязку, как скот, лишь бы водителю было свободно и комфортно? - возмущается Андрей.Однако, как рассказала начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Анна ЯШКИНА, в том, что водители маршрутных такси не пускают пассажиров не передние сиденья, никакого нарушения нет.Это связано с вопросом безопасности. Дело в том, что в городе были случаи, когда нетрезвые пассажиры нападали на водителей, поэтому им разрешается не открывать переднюю дверь.