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Обнинских «бродяг» отправляют в Калугу

20 января 2017
Животные


Обнинских «бродяг» отправляют в Калугу

Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей наукограда.

На этот раз в редакцию нашего новостного портала обратилась жительница Гагарина, 57 Вера ИВАНОВА.

- Рядом с нами идет стройка, которую облюбовали бродячие собаки. Они здесь появляются часто. Причем, их довольно много – не меньше 5! Страшно даже на улицу выходить, кто знает, что у этих собак на уме. Вот только даже не знаю, куда нужно с данным вопросом обращаться, - рассказывает женщина.

Решить эту проблему сегодня, как удалось выяснить журналистам, совсем несложно. Отловом бездомных животных на территории наукограда занимается калужское МУП «Полигон ТБО» в рамках заключенного контракта с обнинской администрацией. Об этом журналисту рассказал вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.

- Жителям нужно просто позвонить в наш комитет по экологии и оставить заявку, - проинструктировал он.

Стрельцов также отметил, что отловленным «бродягам» так будет даже лучше. Собаки отправляются на передержку, потом устраиваются в новые семьи, либо возвращаются прежним хозяевам, если таковые объявляются.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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