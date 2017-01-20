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20 января 2017
Животные
Обнинских «бродяг» отправляют в Калугу
Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей наукограда.
На этот раз в редакцию нашего новостного портала обратилась жительница Гагарина, 57 Вера ИВАНОВА.
- Рядом с нами идет стройка, которую облюбовали бродячие собаки. Они здесь появляются часто. Причем, их довольно много – не меньше 5! Страшно даже на улицу выходить, кто знает, что у этих собак на уме. Вот только даже не знаю, куда нужно с данным вопросом обращаться, - рассказывает женщина.
Решить эту проблему сегодня, как удалось выяснить журналистам, совсем несложно. Отловом бездомных животных на территории наукограда занимается калужское МУП «Полигон ТБО» в рамках заключенного контракта с обнинской администрацией. Об этом журналисту рассказал вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.
- Жителям нужно просто позвонить в наш комитет по экологии и оставить заявку, - проинструктировал он.
Стрельцов также отметил, что отловленным «бродягам» так будет даже лучше. Собаки отправляются на передержку, потом устраиваются в новые семьи, либо возвращаются прежним хозяевам, если таковые объявляются.
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