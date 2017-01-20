Под Обнинском чуть не погиб молодой человек

Жители Обнинска в Новый год чуть не остались без холодной воды

Серьезная авария произошла в соседнем с Обнинском Жуковском районе.Недалеко от наукограда, в районе деревни Барсуки, столкнулись легковаой автомобиль Opel Vectra и массивная фура. Как пояснили спасатели, 20-летний водитель Opel ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова, но на скользкой дороге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. Учитывая большую скорость обеих машин, иномарка сильно пострадала, а сам молодой человек получил многочисленные переломы и сотрясение мозга.На место ДТП были вызваны спасатели и скорая помощь. Парня доставили в КБ № 8. Сейчас за его жизнь борются врачи.