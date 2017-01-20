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20 января 2017
Происшествия
Под Обнинском чуть не погиб молодой человек
Недалеко от наукограда, в районе деревни Барсуки, столкнулись легковаой автомобиль Opel Vectra и массивная фура. Как пояснили спасатели, 20-летний водитель Opel ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова, но на скользкой дороге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. Учитывая большую скорость обеих машин, иномарка сильно пострадала, а сам молодой человек получил многочисленные переломы и сотрясение мозга.
На место ДТП были вызваны спасатели и скорая помощь. Парня доставили в КБ № 8. Сейчас за его жизнь борются врачи.
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