Обнинск
Новости
Под Обнинском чуть не погиб молодой человек

20 января 2017
Происшествия


Под Обнинском чуть не погиб молодой человек

Серьезная авария произошла в соседнем с Обнинском Жуковском районе.

Недалеко от наукограда, в районе деревни Барсуки, столкнулись легковаой автомобиль Opel Vectra и массивная фура. Как пояснили спасатели, 20-летний водитель Opel ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова, но на скользкой дороге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. Учитывая большую скорость обеих машин, иномарка сильно пострадала, а сам молодой человек получил многочисленные переломы и сотрясение мозга.

На место ДТП были вызваны спасатели и скорая помощь. Парня доставили в КБ № 8. Сейчас за его жизнь борются врачи.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 167
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #авария, #автомобили, #спасатели:


17 января 2017

Жители Обнинска переполошились из-за запаха газа
Едва стало известно, что на этой неделе специальная комиссия в составе полиции, сотрудников МЧС и коммунальщиков...
17 января 2017

Сбитый на трассе пешеход отделался ушибами
Сегодня обнинские спасатели оказывали помощь пешеходу, сбитому на Варшавском шоссе, в районе наукограда.
17 января 2017

Жители Ленина 112 вторые сутки сидят без горячей воды!
В редакцию портала Obninsk.Name сегодня обратились жительница одного из подъездов дома номер 112 по проспекту...
13 января 2017

Обнинские сантехники не вошли в подвал с кипятком
Немного померзнуть в своих квартирах пришлось вчера жителям Обнинска, проживающим на проспекте Маркса,...
10 января 2017

Житель Обнинска чуть не заморозил соседей
Серьезной коммунальной аварией могла бы обернуться на днях выходка одного из жителей обнинского поселка...
11 января 2017

В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Вчера в Обнинске около девяти часов вечера на улице Курчатова произошло ДТП, в котором пострадала женщина.
9 января 2017

Житель Обнинска сломал на трассе руку
На Киевской трассе, в районе Обнинск, произошла авария, в которой пострадал один человек. Как рассказали...
7 января 2017

Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Сегодня в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар. На первом этаже пятиэтажного дома...
3 января 2017

Житель Обнинска гонялся за соседями с молотком!
В Обнинске за последние сутки произошло два пожара. В многоэтажном доме по проспекту Ленина, 218 опять...
30 декабря 2016

Жители Обнинска в Новый год чуть не остались без холодной воды

Людьми, которым испортили Новый год, чувствуют себя жители бывшего обнинского общежития по Маркса, 52.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.