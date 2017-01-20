|
20 января 2017
ЖКХ
Жительница Обнинска намерена пожаловаться в прокуратуру на опасные сосульки
И, как показывает практика, справляются с таким объемом работники данной сферы не так уж успешно. Так, например, за последние несколько дней в редакцию нашего портала обратилось сразу несколько человек. Преимущественно, горожане жалуются на заснеженные дворы и на сосульки, свисающие с крыш жилых домов.
Так, например, сегодня за помощью к журналистам обратилась жительница Ленина, 28 Ольга.
- На нашем доме висят огромные сосульки. Позавчера звонила в управляющую компанию, оставила заявку - результата ноль! А они, между прочим, уже падают на землю! – делится девушка.
За комментариями мы обратились в УК ЖКУ, в чьем ведении находится конкретный дом. Директор управляющей компании Григорий ВАЙНШТЕЙН в свою очередь заявил, что находится на больничном. При этом он даже не узнал о чем конкретно идет речь. В результате за комментариями журналисты вынуждены были обратиться к его заместителю Владимиру МУЗАЛЕВСКОМУ, который пояснил, что буквально вчера коммунальщики сбивали сосульки там, где они представляют опасность. Однако были какие-то мероприятия проведены на Ленина, 78, Владимир Леонидович ответить не смог. Правда, пояснил, что в понедельник обязательно проверит обстановку по данному адресу.
Ну, что ж, хочется верить, что до начала следующей недели никаких чрезвычайных ситуаций там не произойдет. Хотя, непонятно, что мешало Музалевскому отправить своих подчиненных на разведку в этот же день, непонятно. Тем более что журналисты обратились в управляющую компанию еще в самый разгар рабочего дня.
Впрочем, как оказалось, наша героиня Ольга на борьбу с сосульками настроена весьма решительно. Девушка заявила, что намерена обратиться в Прокуратуру, если ситуация не изменится в ближайшие дни.
Просмотров: 169
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #жкх, #коммуналка, #сосульки, #ук жку:
20 января 2017
Обнинских «бродяг» отправляют в Калугу
Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей наукограда. На этот раз в редакцию нашего новостного
19 января 2017
Жители Усачева 19 не могут отвоевать у УК «Зеленый остров» собственный дом!
В последнее время, обсуждая проблему уборки территории в соцсетях, обнинцы все чаще высказывают мнение,
19 января 2017
Жительница Обнинска отказалась впускать к себе в квартиру газовиков, спасателей и полицию
В настоящее время в Обнинске завершается рейд по проверке газового оборудования в ряде квартир, которые
19 января 2017
Обнинские коммунальщики ценят юмор
В аварийно-диспетчерской службе Обнинска считают, что среди жителей наукограда очень много людей с чувством
19 января 2017
В Обнинске «ничейные» дворовые проезды уходят с молотка!
В Обнинске уже не первый год муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» отправляет на конкурс
20 января 2017
В селе Ворсино сразу восемь домов признаны аварийными
В соседнем с Обнинском селе Ворсино сразу восемь домов в районе железнодорожной станции признаны аварийными.
19 января 2017
Управляющие компании отказываются от невыгодных домов!
Жалобы жителей на управляющие компании нескончаемы и чаще всего вполне обоснованы. Однако иногда по тем
19 января 2017
Жителей Маркса, 86 защитят от автовладельцев полусферами
Жители дома №86 по проспекту Маркса оказались буквально зажаты между припаркованным автотранспортом.
17 января 2017
Жители Ленина 112 вторые сутки сидят без горячей воды!
В редакцию портала Obninsk.Name сегодня обратились жительница одного из подъездов дома номер 112 по проспекту
18 января 2017
Боровчан заподозрили в крупной краже электроэнергии
В соседнем с Обнинском Боровском районе и. о. начальника боровских РЭС Татьяна СЛЕПАКОВА заявила, что
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Происшествия
7 января 2017
Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Медицина
12 января 2017
Из-за ошибки врачей ребенку не могли назначить лечение в течение нескольких часов!
Лента новостей
20 января 2017
Под Обнинском чуть не погиб молодой человек
Серьезная...
20 января 2017
Заведующая отделом образования заплатила 5 тысяч за молчание!
В...
19 января 2017
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Напомним,...
19 января 2017
Житель Обнинска напал на жену из-за музыкальных разногласий
Обнинские...
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По...
17 января 2017
Кресло главного следователя в Обнинске занял Роман Бабаянц
О...
17 января 2017
Обнинские полицейские будут пристально следить за пешеходными переходами
С...
17 января 2017
В Обнинске продолжат проводить сельскохозяйственные ярмарки
Как...
17 января 2017
Заболеваемость в школах составляет 5 процентов
Школы...
17 января 2017
Юные обнинцы
Министерство...
Доска объявлений
События
83
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2808
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2413
Разное
1160
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.