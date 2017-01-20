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Обнинские полицейские изъяли 200 литров незамерзайки

20 января 2017
Силовики


Обнинские полицейские изъяли 200 литров незамерзайки

Стеклоомывающей жидкостью торговали в районе 101-го километра Киевской трассы.

О продаже товара сомнительного качества стражам порядка сообщили бдительные горожане. Сотрудники полиции тут же выехали на место и изъяли сорок бутылок незамрзайки объемом пять литров каждая.

Каких-либо документов у продавца на реализуемую продукцию не оказалось. Теперь судьбу товара решит экспертно-криминалистический центр УМВД России, куда жидкость была направлена для проведения соответствующей проверки. В зависимости от того признают ли незамерзайку контрафактной или нет, зависит и наказание, которое понесет продавец.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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