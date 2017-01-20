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Обнинские торговцы игнорируют санкции

20 января 2017
Политика


Обнинские торговцы игнорируют санкции

Очередную проверку вчера 19 января провели сотрудники регионального управления Россельхознадзора и прокуратуры на «Новой базе» Обнинска.

И в этот раз здесь опять были найдены санкционные продукты, которые запрещено продавать на территории России. Проверяющие обнаружили 123 килограмма польских яблок и 43 килограмма груш, которые изъяли и уничтожили.

Оптовая база города уже не первый раз фигурирует в подобных сводках. Так в марте прошлого года здесь было изъято 225 килограмм всевозможных фруктов и овощей из европейских стран.

Однако уже через восемь месяцев, когда проверяющие вернулись в Обнинск, они увидели, что на базе преспокойно продают польские помидоры. Тогда было уничтожено пятьсот килограммов овощей. Но через два месяца ситуация повторилась. Видимо убытки от штрафов и уничтоженного товара несопоставимы с прибылью от реализации запрещенной продукции.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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