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20 января 2017
Политика
Обнинские торговцы игнорируют санкции
Очередную проверку вчера 19 января провели сотрудники регионального управления Россельхознадзора и прокуратуры на «Новой базе» Обнинска.
И в этот раз здесь опять были найдены санкционные продукты, которые запрещено продавать на территории России. Проверяющие обнаружили 123 килограмма польских яблок и 43 килограмма груш, которые изъяли и уничтожили.
Оптовая база города уже не первый раз фигурирует в подобных сводках. Так в марте прошлого года здесь было изъято 225 килограмм всевозможных фруктов и овощей из европейских стран.
Однако уже через восемь месяцев, когда проверяющие вернулись в Обнинск, они увидели, что на базе преспокойно продают польские помидоры. Тогда было уничтожено пятьсот килограммов овощей. Но через два месяца ситуация повторилась. Видимо убытки от штрафов и уничтоженного товара несопоставимы с прибылью от реализации запрещенной продукции.
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