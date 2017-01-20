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20 января 2017
Криминал
Пожилая дама зарезала своего мужа
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе сейчас обсуждают громкое убийство.
67-летняя женщина пырнула ножом своего 65-летнего сожителя.
Как рассказал нам следователь малоярославецкого районного следственного отдела Виталий ИЗОТОВ, гражданские супруги и раньше жили недружно. Дама была очень требовательной по своему характеру и периодически поколачивала мужа костылем. А в тот роковой день ее очень разозлило то, что он вопреки ее многочисленным запретам курил на кухне. Усугубило ситуацию то, что оба они были пьяны.
Пенсионерка заставила мужчину уйти с сигаретами на балкон, а чтобы он быстрее это сделал, стала подталкивать его туда с помощью кухонного ножа. К несчастью, мужчина был медлительным, и разгневанная дама стала наносить ему удары: как проникающие, так и непроникающие. Но один из них – в верхнюю ягодичную артерию – оказался смертельным. Несчастный за считанные минуты истек кровью и скончался. Врачи не успели его спасти.
А пожилая женщина в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По факту убийства заведено уголовное дело.
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