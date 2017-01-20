Обнинск
Новости
Глава администрации Балабанова Вячеслав Парфенов попросил прокуратуру найти управу на ночной клуб

20 января 2017
Власть


Глава администрации Балабанова Вячеслав Парфенов попросил прокуратуру найти управу на ночной клуб

В соседнем с Обнинском Балабанове главе исполнительной власти пришлось прибегнуть к помощи прокуратуры.

Накануне Нового года в этом городе открылся новый ночной клуб, и теперь сити-менеджер потребовал прекратить его эксплуатацию.

Стоит отметить, что ранее в помещении нынешнего развлекательного заведения располагался магазин. Его владелец попросил у администрации города разрешение на некоторые архитектурные перемены, в результате чего появился балкон на столбах. Именно надежность этой конструкции вызывает большие сомнения, в том числе и у архитектора города Всеволода НЕРУШЕВА, который уже заявил, что при запросе на перепланировку собственник не предупреждал о намерении изменить вид использования площади.

И.о прокурора Боровского района Ирина БУЛЕЙКО в ответ на просьбу Вячеслава Парфенова пообещала поддержку, при этом сообщив, что прокуратура уже направила в адрес собственника здания свои претензии.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 245
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #Балабаново, #ВячеславПарфенов, #прокуратураБоровскогорайона, #ИринаБулейко:


19 января 2017

Сити-менеджер Боровска Михаил Климов следит за горожанами
Вид из окна главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА достаточно ограничен: слева – здание районного...
13 января 2017

Депутаты проанализировали свои кадровые перестановки
Итоги работы за прошлый год обнинские депутаты решили подвести в году нынешнем.
В частности к...
12 января 2017

Дети и взрослые превратили площадку детского сада в мини-парк снежных фигур!
Недавно детские сады соседнего с Обнинском Боровского района решили преобразить площадки для прогулок...
13 января 2017

Жителям Балабанова не о чем разговаривать с участковыми
В соседнем с Обнинском Боровском районе полицейские запланировали на январь череду встреч с населением.
12 января 2017

Глава Боровского района Анатолий Бельский не хочет общаться с «митингующими»
В соседнем с Обнинском Боровском районе грядет череда отчетов глав исполнительно-распорядительной власти...
10 января 2017

Мэр призвал чиновников быть в наступившем году экономнее
Мэр Обнинска Владислав ШАПША на рабочем совещании администрации призвал своих подчиненных отнестись к...
10 января 2017

В Балабанове сразу две управляющие компании согласились залить забытый каток
В соседнем с Обнинском Балабанове в этот зимний сезон администрация решила удивить горожан неординарным...
10 января 2017

Зампред обнинского Горсобрания попросил чиновников не тормозить
Первое в этом году заседание обнинского Горсобрания состоится 31 января. А это значит, что совсем скоро,...
29 декабря 2016

Мэр Обнинска сравнил бывшего и нынешнего коммунльных замов
Ухода с поста коммунального зама главы администрации Обнинска, казалось бы, бессменного Вячеслава ЛЕЖНИНА...
28 декабря 2016

Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой
Местные народные избранники провели последнее в этом году заседание городского собрания и внесли изменения...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.