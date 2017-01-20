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20 января 2017
Власть
Глава администрации Балабанова Вячеслав Парфенов попросил прокуратуру найти управу на ночной клуб
Накануне Нового года в этом городе открылся новый ночной клуб, и теперь сити-менеджер потребовал прекратить его эксплуатацию.
Стоит отметить, что ранее в помещении нынешнего развлекательного заведения располагался магазин. Его владелец попросил у администрации города разрешение на некоторые архитектурные перемены, в результате чего появился балкон на столбах. Именно надежность этой конструкции вызывает большие сомнения, в том числе и у архитектора города Всеволода НЕРУШЕВА, который уже заявил, что при запросе на перепланировку собственник не предупреждал о намерении изменить вид использования площади.
И.о прокурора Боровского района Ирина БУЛЕЙКО в ответ на просьбу Вячеслава Парфенова пообещала поддержку, при этом сообщив, что прокуратура уже направила в адрес собственника здания свои претензии.
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