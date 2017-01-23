Обнинск
Новости
В память об основателе детского хоккея в Обнинске над ледовой ареной взвился флаг

23 января 2017
Спорт


В память об основателе детского хоккея в Обнинске над ледовой ареной взвился флаг

В минувшую субботу на базе обнинского дворца спорта «Олимп» состоялась встреча местных хоккеистов-любителей с соперниками из Жукова.

Игра проходила в рамках ежегодного Чемпионата Калужской области и закончилась победой наукоградцев со счетом 12:3.

Но надо сказать, что особенным этот день, скорее, сделало другое событие. Над ледовой ареной взвился флаг в честь основоположника детского хоккея в Обнинске Анатолия ЕЛЬЦОВА. Расположился он (флаг) по соседству с памятным полотном основателя непрофессиональной хоккейной лиги наукограда Игоря ШВЕЦОВА.

В роли инициатора такого жеста почтения выступил внук Анатолия Ивановича Никита Ельцов. Кстати, сам парень пошел по стопам предка. Никита выступал в составах различных профессиональных молодежных клубов. В настоящее время он является тренером Калужской детской сборной по хоккею. В том числе Ельцов занимается и с обнинскими юными спортсменами на базе «Олимпа».


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 218
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #хоккей, #чемпионат калужской области, #спорт, #ледовая арена:


24 января 2017

В Обнинске состоится юбилейный мотокросс
28 января в Обнинске состоится 20-й, юбилейный мотокросс.
Соревнования пройдут традиционно в районе...
23 января 2017

Обнинские хоккеисты громят соперников!
Минувшие выходные оказались насыщены спортивными мероприятиями. Как рассказал председатель спорткомитета...
20 января 2017

Завтра в Обнинске состоится третий этап Кубка Обнинска по лыжным гонкам
Завтра в 10:00 на лыжероллерной трассе состоится третий этап Кубка Обнинска «Ветеранская гонка». У желающих...
19 января 2017

Обнинские девушки не торопятся вставать на лыжи!
Уже во второй раз на обнинской лыжероллерной трассе состоялась «Вечерняя гонка». В соревнованиях приняли...
13 января 2017

Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане которые после новогодних каникул не могут...
12 января 2017

Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас в Обнинске проходит полуфинал первенства России по волейболу среди девушек. В нем принимают участие...
10 января 2017

Ермолинские «Вороны» оказались сильнее московских «Ястребов»
На днях в московском ЛСК «Янтарь» состоялся турнир по хоккею памяти Юрия СТОЛЯРОВА, организованный его...
31 декабря 2016

Четвертого января на стадионе «Труд» откроют каток
Открытие главной ледовой площадки Обнинска запланировано в ближайшую среду на два часа дня. Как и в прошлые...
28 декабря 2016

Воспитанники обнинской «Державы» продолжают побеждать
Прошедшие выходные снова оказались весьма насыщенными для спортсменов ДЮСШ «Держава». Так, например,...
28 декабря 2016

Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец декабря ознаменовался чередой побед для обнинских спортсменов.
Так, как рассказал председатель...


 Архив новостей

Лента новостей
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.