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23 января 2017
Спорт
В память об основателе детского хоккея в Обнинске над ледовой ареной взвился флаг
Игра проходила в рамках ежегодного Чемпионата Калужской области и закончилась победой наукоградцев со счетом 12:3.
Но надо сказать, что особенным этот день, скорее, сделало другое событие. Над ледовой ареной взвился флаг в честь основоположника детского хоккея в Обнинске Анатолия ЕЛЬЦОВА. Расположился он (флаг) по соседству с памятным полотном основателя непрофессиональной хоккейной лиги наукограда Игоря ШВЕЦОВА.
В роли инициатора такого жеста почтения выступил внук Анатолия Ивановича Никита Ельцов. Кстати, сам парень пошел по стопам предка. Никита выступал в составах различных профессиональных молодежных клубов. В настоящее время он является тренером Калужской детской сборной по хоккею. В том числе Ельцов занимается и с обнинскими юными спортсменами на базе «Олимпа».
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