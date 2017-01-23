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Обнинские управляющие компании отказались от 35 домов

23 января 2017
ЖКХ


Обнинские управляющие компании отказались от 35 домов

Как рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, несколько управляющих компаний отказались продлевать договоры об управлении в общей сложности 35 многоквартирных домов.

Основная причина этого - низкие тарифы.

Эти здания были выставлены на конкурс, а городским отделом тарифной политики по каждому из них был рассчитан экономически обоснованный тариф. В результате, 30 многоэтажек было передано на обслуживание ООО «УК Обнинск».

А вот оставшиеся пять домов (Железнодорожная, д.1, Киевское шоссе, д.11, 13, Менделеева, д.8/4, Пирогова, д.2) никто из коммунальщиков взять не захотел, что неудивительно, поскольку они находятся в весьма плачевном состоянии.

- Мы будем еще раз поднимать тариф и опять выставлять их на конкурс, - отметил Стрельцов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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