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23 января 2017
Медицина
Обнинец умер от ботулизма
Как сообщил главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ, на этой неделе от ботулизма скончался житель наукограда.
Марков добавил, что такой случай в нашем городе произошел впервые.
Источником отравления обнинца стали консервированные грибы домашнего производства.
Как рассказала жена, ядовитую банку супруг получил в подарок еще на праздники.
Однако чей это смертельный презент, она не знает.
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