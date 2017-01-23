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Обнинец умер от ботулизма

23 января 2017
Медицина


Обнинец умер от ботулизма

Как сообщил главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ, на этой неделе от ботулизма скончался житель наукограда.

Марков добавил, что такой случай в нашем городе произошел впервые.

Источником отравления обнинца стали консервированные грибы домашнего производства.

Как рассказала жена, ядовитую банку супруг получил в подарок еще на праздники.

Однако чей это смертельный презент, она не знает.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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