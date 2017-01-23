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23 января 2017
Дороги
Обнинские коммунальщики боятся потопа
Как только снегопад сменился оттепелью, настала и очередь коммунальщиков бояться не снега, а воды.
Так, начальник МПКХ Владислав УС, рассказывая о вывозе последствий стихии его предприятием, не преминул «сдать» тех частников, кто этого не делает, а попросту сдвигает снег на муниципальную территорию.
В пример Ус привел ТЦ «Парус», возле которого снежная куча «выросла» размером с двухэтажный дом и гаражное общество, расположенное на выезде из Обнинска через Кабицыно, члены которого выдвигают снег прямо к проезжей части.
- Есть опасения, что при оттепели все пойдет в ливневую канализацию, и у нас начнутся портиться дороги, посыплются звонки корреспондентов и прокуратуры, - пожаловался начальник МПКХ.
- Когда владельцы гаражей будут жаловаться, что у них дорога плохая в Кабицыно, нужно вспомнить, как все дружно снег выдвигали, а дальше трава не расти. В любом случае надо принимать административное решение, - поручил мэр Обнинска Владислав ШАПША.
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