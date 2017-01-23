Обнинск
Новости
Обнинские коммунальщики боятся потопа

23 января 2017
Дороги


Обнинские коммунальщики боятся потопа

Как только снегопад сменился оттепелью, настала и очередь коммунальщиков бояться не снега, а воды.

Так, начальник МПКХ Владислав УС, рассказывая о вывозе последствий стихии его предприятием, не преминул «сдать» тех частников, кто этого не делает, а попросту сдвигает снег на муниципальную территорию.

В пример Ус привел ТЦ «Парус», возле которого снежная куча «выросла» размером с двухэтажный дом и гаражное общество, расположенное на выезде из Обнинска через Кабицыно, члены которого выдвигают снег прямо к проезжей части.

- Есть опасения, что при оттепели все пойдет в ливневую канализацию, и у нас начнутся портиться дороги, посыплются звонки корреспондентов и прокуратуры, - пожаловался начальник МПКХ.

- Когда владельцы гаражей будут жаловаться, что у них дорога плохая в Кабицыно, нужно вспомнить, как все дружно снег выдвигали, а дальше трава не расти. В любом случае надо принимать административное решение, - поручил мэр Обнинска Владислав ШАПША.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 309
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #коммуналка, #вывозснега, #уборка:


23 января 2017

Обнинские полицейские недовольны работой МПКХ
Работой обнинских коммунальщиков недовольны не только жители, но и сотрудники ГИБДД. По информации государственного...
23 января 2017

Обнинская мэрия назвала имена местных грязнуль
Мэр Обнинска Владислав ШАПША поручил Управлению потребительского рынка и городского хозяйства провести...
24 января 2017

Дмитрий Стрельцов обиделся на депутатов
На сегодняшнем заседании комитета по ЖКУ обнинского Горсобрания депутаты обсудили ситуацию по уборке...
23 января 2017

«Комфорт» и «ЖКУ» не справляются с уборкой дворов
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства рассказал на планерке администрации о ситуации с уборкой дворов...
20 января 2017

Обнинских «бродяг» отправляют в Калугу
Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей наукограда. На этот раз в редакцию нашего новостного...
19 января 2017

В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег
Недавно в Обнинске начал убирать улицы от снега злостный алиментщик, задолжавший своему ребенку более...
19 января 2017

В Обнинске «ничейные» дворовые проезды уходят с молотка!
В Обнинске уже не первый год муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» отправляет на конкурс...
20 января 2017

Жительница Обнинска намерена пожаловаться в прокуратуру на опасные сосульки
С каждым приходом зимы работы у коммунальщиков становится больше. И, как показывает практика, справляются...
18 января 2017

Обнинские коммунальщики за два дня не смогли провести работу над ошибками
К середине рабочей неделе в большинстве обнинских дворов коммунальщики так и не смогли справиться со...
18 января 2017

Ермолинские школьники рискуют оказаться под колесами фур!
Сказать, что светофор, установленный сравнительно недавно в районе деревни Инютино в соседнем с Обнинском...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.