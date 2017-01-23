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23 января 2017
Благоустройство
Обнинская мэрия назвала имена местных грязнуль
Мэр Обнинска Владислав ШАПША поручил Управлению потребительского рынка и городского хозяйства провести совместную проверку местных магазинов и предприятий сферы услуг на предмет уборки прилегающей к их строениям территории от снега.
На днях снежная ревизия была завершена. Как сообщила начальник Управления потребительского рынка Анна КРАСИКОВА, ее сотрудники провели порядка 50 встреч с руководителями организаций.
По результатам выездных проверок Красикова смогла назвать главных обнинских грязнуль и чистюль. В числе последних она озвучила «Пятерочку» на Курчатова,6, ТЦ «Титаник», ТЦ «Капитал» и «МАГ».
До сих пор снег не расчистили ТЦ «Скала», «Планета», магазин на Курчатова, 72 и магазин «Малыш».
- Удивительно, что так безответственно ведет себя руководство «Малыша», которое неоднократно обращалось с разными просьбами к нам, и мы шли навстречу, - недоумевал мэр.
Красикова пояснила, что к таким предприятиям ее сотрудники отправятся еще раз.
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