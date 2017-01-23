Публичные слушания о строительстве храма прошли с очередным скандалом! (+видео)

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Сегодня в ДК ФЭИ состоялись публичные слушания, в рамках которых общественности предстояло решить судьбу земельного участка на улице Менделеева, 6а, где планируется строительство храма-памятника святого князя Александра НЕВСКОГО.Молельный дом хотят построить на средства прихожан в знак памяти о первопроходцах и жертвах мирного атома.Такая перспектива, как и стоило ожидать, вызвала немало споров среди горожан. Однако первым камнем преткновения сегодня стал даже не храм, а организация самих слушаний. Изначально провести встречу решили в органном зале дома культуры. Вероятно, инициаторы собрания совершенно не ожидали такого количества активистов: в зале не хватило не только сидячих, но и, простите, стоячих мест. Люди были вынуждены толпиться в коридоре. Но благодаря активности отдельных горожан, заседание решили все-таки провести этажом выше - в концертном зале.