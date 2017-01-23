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23 января 2017
Общество
Публичные слушания о строительстве храма прошли с очередным скандалом! (+видео)
Молельный дом хотят построить на средства прихожан в знак памяти о первопроходцах и жертвах мирного атома.
Такая перспектива, как и стоило ожидать, вызвала немало споров среди горожан. Однако первым камнем преткновения сегодня стал даже не храм, а организация самих слушаний. Изначально провести встречу решили в органном зале дома культуры. Вероятно, инициаторы собрания совершенно не ожидали такого количества активистов: в зале не хватило не только сидячих, но и, простите, стоячих мест. Люди были вынуждены толпиться в коридоре. Но благодаря активности отдельных горожан, заседание решили все-таки провести этажом выше - в концертном зале.
На протяжении всех слушаний звучали разные мнения. Однако большинство отзывов сводились в пользу храма. Впрочем, практически никто из выступающих не высказался против самой святыни. Протестующие сетовали на место, которое, по их мнению, совершенно не подходит для религиозного объекта, причём, по разным параметрам: одни говорили, что храм нарушит архитектурное единство Старого города, другие уверяли, что появление "памятника" породит самый настоящий транспортный коллапс.
Так или иначе, как подвёл итоги председатель слушаний Владимир НАВОЛОКИН, из 129 зарегистрированных свои мнения высказали лишь 60 человек, из которых 43 проголосовали в пользу строительства. Однако некоторые активисты сочли результаты фальсификацией и потребовали пересчитать голоса. Но председатель такие требования оставил без внимания.
- Вы слышали, что сказал Наволокин?! Он заявил, мол, идите и голосуйте на улице! Это же хамство! И это депутаты так себя ведут! - возмутилась Елена ШАХЛОВИЧ.
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