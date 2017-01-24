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Фасады домов в старом городе обяжут красить в один цвет

24 января 2017
ЖКХ


Фасады домов в старом городе обяжут красить в один цвет

Начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА рассказала о дополнениях в правила городской застройки и землепользования, которые на днях прошли обсуждение на публичных слушаниях.

Первое дополнение касается нестационарных торговых объектов. Теперь при их размещении на территории города (как на муниципальной, так и на частной) необходимо обязательное соблюдение правил, касающихся противопожарной безопасности, предельных нормативных площадей торговых объектов и автомобильных парковок для их эксплуатации. Внешний вид этих объектов будет подлежать обязательному согласованию с городской администрацией. Также теперь категорически запрещается размещать их в охранных зонах и там где проходят подземные и инженерные коммуникации.

Второе дополнение посвящено сохранению облика старого города. В его рамках предлагается соблюдать историческую этажность (не выше пяти этажей) и красить фасады домов в традиционный для этого района цвет охры, с белым декором, а крыши - только в коричневый цвет.

Данные изменения уже направлены в обнинское городское собрание для их утверждения.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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