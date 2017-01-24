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После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия

24 января 2017
ЖКХ


После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия

Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала жительница дома номер девять Анна БИГИНИНА.

Откуда взялись проверяющие, и какие инстанции они представляли, девушка поведать не смогла, так как гости не сочли нужным представиться жильцам. Последние в свою очередь отметили, что представители комиссии вели себя достаточно бесцеремонно, заходя в квартиры и критикуя образ жизни хозяев. Наведавшись к другой жительнице этого дома Валентине БИЛОУС, проверяющие не стали обращать внимание на трещины, которыми буквально испещрены стены, а на замечание девушки о том, что плачевную ситуацию в доме описали даже журналисты газеты «ВЫ и МЫ», члены комиссии отреагировали своеобразно:

- Это от безграмотности самих корреспондентов. Даже вот эти трещины, это газобетонный блок.

Интересно, почему жильцы должны мириться с «косяками» застройщика, учитывая, что квартиры эти были оплачены из бюджета? И почему профильное министерство не ведет работу с застройщиком по устранению недоделок? Весь этот груз проверяющие почему-то спихнули на самих сирот, которые своими силами должны довести квартиры до ума.

- Вы кому хотите доказать, что живете в таких условиях?- изумлялись члены комиссии.

Интересно, а если проверяющие сами считают условия для жизни сирот неприемлемыми, какую работу, кроме обвинения последних, проводят ответственные ведомства? Или чиновникам кажется, что их задача состоит в том, чтобы обвинять сирот, таким образом, заставляя замолчать?

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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