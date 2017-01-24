Обнинец может отправиться за решетку за повторное пьяное вождение

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Сотрудниками обнинской полиции возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения.На днях он был задержан стражами порядка за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медицинское освидетельствование.Но самое интересное, что мужчине уже приходилось отвечать перед судом за аналогичное правонарушение. За вождение в пьяном виде он был приговорен к 300 часам обязательных работ и лишен прав. Однако как показала практика, это не помешало обнинцу снова сесть за руль, причем, будучи пьяным.На этот раз за совершение повторного преступления фигуранту предстоит ответить по всей строгости. Согласно действующему законодательству, ему грозит до 2 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.