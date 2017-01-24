Обнинск
Новости
Обнинец может отправиться за решетку за повторное пьяное вождение

24 января 2017
Общество


Обнинец может отправиться за решетку за повторное пьяное вождение

Сотрудниками обнинской полиции возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения.

На днях он был задержан стражами порядка за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медицинское освидетельствование.

Но самое интересное, что мужчине уже приходилось отвечать перед судом за аналогичное правонарушение. За вождение в пьяном виде он был приговорен к 300 часам обязательных работ и лишен прав. Однако как показала практика, это не помешало обнинцу снова сесть за руль, причем, будучи пьяным.

На этот раз за совершение повторного преступления фигуранту предстоит ответить по всей строгости. Согласно действующему законодательству, ему грозит до 2 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 222
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #пьяный за рулем, #дороги, #водитель:


23 января 2017

Обнинские полицейские недовольны работой МПКХ
Работой обнинских коммунальщиков недовольны не только жители, но и сотрудники ГИБДД. По информации государственного...
23 января 2017

Публичные слушания о строительстве храма прошли с очередным скандалом! (+видео)
Сегодня в ДК ФЭИ состоялись публичные слушания, в рамках которых общественности предстояло решить судьбу...
20 января 2017

Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Как рассказал нашему корреспонденту житель Обнинска Андрей, недавно он ехал на переполненной маршрутке...
19 января 2017

В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег
Недавно в Обнинске начал убирать улицы от снега злостный алиментщик, задолжавший своему ребенку более...
19 января 2017

В Обнинске «ничейные» дворовые проезды уходят с молотка!
В Обнинске уже не первый год муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» отправляет на конкурс...
18 января 2017

Ермолинские школьники рискуют оказаться под колесами фур!
Сказать, что светофор, установленный сравнительно недавно в районе деревни Инютино в соседнем с Обнинском...
19 января 2017

Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Напомним, что несколько дней без вести пропал житель наукограда Александр МАЗНИЦИН. 6 января мужчина...
16 января 2017

В Обнинске открыто торгуют спиртосодержащей продукцией
Громкая волна пострадавших от злополучной «Боярки» пронеслась накануне Нового года. Тогда Роспотребнадзор...
16 января 2017

Жители 16 микрорайона благодарны мэру за освещенный каток
Как рассказывает жительница Обнинска Наталья АЛЕКСЕЕВА, неделю назад она отправила на сайт мэра наукограда...
13 января 2017

Сайт ГЖИ Калужской области на критику отреагировал переездом
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане которые после новогодних каникул не могут...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.