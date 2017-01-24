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24 января 2017
Общество
Обнинец может отправиться за решетку за повторное пьяное вождение
На днях он был задержан стражами порядка за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медицинское освидетельствование.
Но самое интересное, что мужчине уже приходилось отвечать перед судом за аналогичное правонарушение. За вождение в пьяном виде он был приговорен к 300 часам обязательных работ и лишен прав. Однако как показала практика, это не помешало обнинцу снова сесть за руль, причем, будучи пьяным.
На этот раз за совершение повторного преступления фигуранту предстоит ответить по всей строгости. Согласно действующему законодательству, ему грозит до 2 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.
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