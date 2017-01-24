Жителей Обнинска не впускала в подъезд огромная собака

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Только что обнинские спасатели сообщили, что в городе на проспекте Маркса, 8 дерево упало на автомобиль.