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24 января 2017
Животные
Жителей Обнинска не впускала в подъезд огромная собака
На днях обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ проинформировал журналистов о том, что решить проблему бродячих собак в городе совсем несложно.
Он призвал жителей обращаться по данному поводу в городской комитет по экологии, где можно оставить заявку на отлов бездомных животных. Однако сами жители уверены, что все обстоит гораздо сложнее.
Так, вчера в одном из подъездов многоквартирного дома № 106 на проспекте Маркса путь жильцам перегородила огромная злая собака. Животное сидело на площадке и кидалось на людей. Проходить мимо нее было опасно. По крайней мере, женщины с детьми без сопровождения мужчин на это не решались.
Как рассказывают сами жители, они позвонили в комитет по экологии и заявку у них приняли. Однако легче от этого никому не стало. Собака как сидела в подъезде, так и продолжала там сидеть и рычать на всех. В итоге народ позвонил в службу 112 и проблему помогли решить спасатели.
Они вывели пса на улицу. Куда он делся потом, никто не знает.
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