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В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

24 января 2017
Экономика


В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги реализации инвестиционной программы в 2016 году.

В рамках реализации инвестиционной программы филиалом «Калугаэнерго» введено в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи.

Также в прошедшем году филиал «Калугаэнерго» реализовал два крупных проекта. Первый - это подстанция «Созвездие» - единственный в филиале энергообъект на напряжении 220 кВ. В 2016 году завершены работы в рамках первого пускового комплекса 3-го этапа строительства подстанции. Второй пусковой комплекс завершающего этапа строительства планируется реализовать в 2018 году. Тогда же ПС «Созвездие» будет полностью сдана в эксплуатацию.

Энергообъект имеет особую технологическую, экономическую и социальную значимость, так как позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей северной части Калужской области. Этот питающий центр расширяет возможности энергокомпании по подключению новых абонентов, в том числе новых резидентов технопарка «Ворсино».

Второй важный проект, который реализовали калужские энергетики в текущем году, - ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Верховая» с реконструкцией двухцепной ВЛ 110 кВ «Калужская ТЭЦ-1-Орбита» и «Орбита-Железняки» для расширения возможностей развития Правобережья Калуги. Именно здесь сконцентрировано практически все жилищное строительство в Калуге, строятся новые торговые и промышленные объекты.

ПС «Верховая» - не совсем обычный энергообъект: это модульная мобильная подстанция. Ее особенность в том, что такой модуль можно использовать не только как стационарную понижающую распределительную подстанцию, но и при необходимости переместить в любое место. Например, для подмены действующего оборудования стационарной подстанции на время его ремонта. Производятся такие модули в Санкт-Петербурге. Трансформаторная мощность «Верховой» 25 МВА. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией крупный городской микрорайон.

Кроме того, в рамках инвестпрограммы в 2016 году филиалом «Калугаэнерго» произведена реконструкция двух ПС 110 кВ «Космос» и «Ферзиково», на которых произведена замена масляных выключателей 110 кВ на современные, более экологичные, элегазовые. В распределительных сетях выполнена реконструкция и модернизация ВЛ и подстанций с установкой современного оборудования – реклоузеров, вакуумных выключателей, дугогасящих реакторов, систем видеонаблюдения и защиты, устройств для определения мест повреждения на ВЛ типа «Сириус».

В 2017 году, подчеркивает и.о. заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» Александр Ейст, основной акцент инвестиционной программы будет сделан на повышение надежности распределительных сетей: «За последние годы в Калужской области введено в эксплуатацию сразу несколько крупных энергообъектов. Тем самым по сети 35-110 кВ филиал «Калугаэнерго» обеспечил потребности региона в энергомощностях даже с запасом. Поэтому большая часть средств инвестпрограммы в этом году будет направлена на модернизацию распределительных сетей. Это позволит нам обеспечить существенный запас прочности электросетям, питающим города и села региона. При этом мы будем использовать современные технологии и материалы – элегазовые выключатели, самонесущий изолированный провод, кабель с изоляций из сшитого полиэтилена».

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»,

Алексей Писаревский

Тел., факс: (84842) 716-329

E-mail: pisarevskiy-AA@kl.mrsk-cp.ru

Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8 (800) 100-33-00 (звонок по России бесплатный)

www.mrsk-cp.ru

 
 
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