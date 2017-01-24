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Обнинских водителей штрафуют за разговоры по телефону

24 января 2017
Транспорт


Обнинских водителей штрафуют за разговоры по телефону

В последнее время жители Обнинска стали чаще жаловаться на водителей маршрутных такси, которые, будучи за рулем, беседуют по мобильным телефонам и время от времени останавливаются в неположенных местах.

Но, как нам удалось выяснить у государственного инспектора дорожного надзора и организации движения ОГИБДД по городу Обнинску Константина БОЧИНИНА, штрафовать маршрутчиков сотрудники обнинского ГИБДД имеют право не за все нарушения.

– За то, что водители останавливаются в неположенных местах, их наказывает транспортная инспекция, – пояснил Бочинин. – В данном случае имеет место нарушение лицензионных требований и нарушение договора с администрацией города по оказанию услуг по перевозке пассажиров. Так что это не наша прерогатива. А вот за разговоры по телефону за рулем уже штрафуем мы. Нельзя сказать, что это явление у нас имеет угрожающие масштабы, но иногда мы выявляем таких нарушителей. Даже специальные рейды для этого проводим. Штраф составляет 800 рублей.

Точное число таких оштрафованных любителей поговорить за рулем Бочинин не назвал. Но заверил, что их немного.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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